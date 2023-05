Ben Affleck knallt Autotüre hinter Jennifer Lopez zu

Ben und JLo sollen nicht gestritten haben

Nebst dem Video sorgt das Paar aber auch mit einem aktuellen Auftritt auf dem roten Teppich für Krisengerüchte. An der Premiere von Jennifers neuem Netflix-Film «The Mother» am Mittwoch fingen die beiden vor den Kameras an zu diskutieren. Sie posierten für gemeinsame Bilder am Event, welcher im Westwood Regency Village Theater in Los Angeles stattfand. Dann gerieten sie jedoch in eine hitzige Diskussion, wie mehrere Fotos zeigen. Ben und Jennifer gestikulieren darauf wild und sehen angespannt aus. In anderen Bildern vom selben Abend sind die beiden wieder ein Herz und eine Seele und tauschen sogar Küsse aus.