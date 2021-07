Dembélé und Griezmann – Rassismus-Vorwurf gegen Frankreich-Stars

Das kursierende Video der beiden Fussballer, das 2019 bei einer PR-Kampagne in Japan entstand. Hierbei beleidigte Ousmane Dembélé in seiner Freizeit die asiatischen Hotelmitarbeiter mit rassistischen Kommentaren.

Nun entschuldigen sich die Fussball-Stars via Instagram und Twitter.

Fussball-Star Dembélé beleidigt während eines Aufenthaltes in Japan asiatische Hotelmitarbeiter.

Kaum hatte die Schweizer Nati den amtierenden Weltmeister aus Frankreich im Achtelfinal aus der EM gespielt, folgen für die Franzosen und vor allem für Ousmane Dembélé und Mannschaftskollege Antoine Griezmann weitere dunkle Tage. Auf Social Media kursiert derzeit ein Video, in dem Dembélé asiatische Hotelmitarbeiter rassistisch beleidigt. Der Vorfall soll sich im Rahmen einer Japan-Tour mit dem FC Barcelona vor zwei Jahren ereignet haben.

Zu sehen sind die beiden in einem Hotelzimmer. Dembélé selbst hatte das Video gedreht, in dem er die japanischen Mitarbeiter angeht, die gerade dabei sind, an seinem Fernseher eine technische Störung zu beheben, um den beiden Barça-Stars wieder die Chance auf die Fortführung ihres Videospiels zu ermöglichen. Dembélé hält hierbei die Kamera auf die Gesichter der Mitarbeiter und lässt Sätze wie: «All diese hässlichen Gesichter, nur damit du PES spielen kannst. Schämst du dich nicht?» fallen. Griezmann beginnt zu lachen.