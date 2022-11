Zürich Friesenberg: 2,5 Millionen Franken teurer Starkstrombogen nur temporär

Der Stromstarkbogen über den Bahn- und Strassenzugang an der Haltestelle Friesenberg in Zürich Wiedikon hat 2,5 Millionen Franken gekostet.

Rückbau in zehn Jahren möglich

Laut Remo Lütolf, Sprecher der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU), könne der Rückbau des Starkstrombogens erwogen werden, sobald die 32er-Buslinie vollständig mit Batterie-Trolleybussen mit leistungsfähigen Traktionsbatterien betrieben werde. «Dies wird in etwa zehn Jahren der Fall sein», so Lütolf. Bis dahin sei das Kreuzungssystem aber zwingend nötig, da die Buslinie der VBZ und die SZU sich mit Fahrleitungen mit unterschiedlichen Stromsystemen kreuzen.



Gekostet hat die Planung und der Bau des Starkstrombogens rund 2,5 Millionen Franken. Was die Kosten des Rückbaus betreffe, so lägen diese weitaus tiefer. Aktuell überprüfe die SZU, ob das Beton-Stahl-Konstrukt in seiner Erscheinung leicht angepasst werden könne.