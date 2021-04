Mit 17 Jahren schrieb Miran S. in den sozialen Medien, dass er «alle Muslime töten» wolle. Die Behörden kamen dem Teenager auf die Spur, als er Sprengstoff-Bestandteile bestellte.

Er plante ein Attentat auf Schweizer Muslime, kaufte kiloweise Material für eine Bombe - und ist nun auf freiem Fuss: Der Ostschweizer Miran S. (Name geändert) wurde nach Hinweisen internationaler Polizeikorps und eines Drogisten festgenommen und inhaftiert. Im letzten Herbst gelang dem 19-Jährigen aber die Flucht aus dem Massnahmenzentrum Uitikon (MZU).

Miran S. sei seit Dezember 2019 in der geschlossenen Abteilung des MZU gewesen, sagt Elena Tankovski, Mediensprecherin des Zürcher Justizvollzugs. Der 19-Jährige habe seine Ausbildung im «Bereich Metallbau» fortsetzen können. Diese habe er bereits gestartet, bevor er in das MZU gekommen sei.

Laut der Sprecherin hat der junge Mann die Ausbildung in den Betrieben der offenen Abteilung absolviert – obwohl er auf der geschlossenen Abteilung stationiert war. «Die Gewährung von Vollzugsöffnungen erfolgt einzelfallbezogen im Rahmen der rechtlichen Rahmenbedingungen und geltenden Standards», schreibt Tankovski. In der Regel beginne der Straftäter die Massnahme in der geschlossenen Abteilung, nach drei Monaten seien erste Lockerungen möglich. Miran S. sei während der ganzen Zeit auf der geschlossenen Abteilung untergebracht gewesen. Nähere Angaben zur Flucht seien aus sicherheitsrelevanten Gründen nicht möglich.