Täter war bekannt – Hätte der Mord an Sarah Everard verhindert werden können?

Eine unabhängige Kommission untersucht die Polizeibehörden, die nicht auf eine Reihe von Anzeigen gegen den Polizisten Wayne Couzens reagiert haben. Unter anderem soll er sich zwei Tage vor dem Mord an Everard vor zwei Frauen entblösst haben.

1 / 5 In den vorangegangenen Jahren sollen jedoch diverse Meldungen von Sexualdelikten eingegangen sein, die der Verurteilte begangen haben sollte. AFP Der Fall der getöteten Sarah Everard (33) löste in London und ganz Grossbritannien Bestürzung und eine breitflächige Debatte über die Sicherheit von Frauen aus. Nun kommt raus, dass der Täter wohl in Uniform war, als er sein Opfer entführte und tötete. AFP Die Leiche der Entführten wurde nach einer fieberhaften Suche in einem abgelegenen Waldstück mehrere Hundert Kilometer entfernt vom Tatort in London gefunden. AFP

Im Fall des britischen Polizisten, der am Donnerstag vom Strafgericht Old Bailey zur Höchststrafe (lebenslange Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Freilassung) verurteilt wurde, kommen neue Details ans Licht. Anscheinend sollen mehrere Berichte über angebliche Sexualstraftaten durch Behörden ignoriert worden sein, wie die britischen Zeitungen «The Sun» sowie «Sky News» berichteten.

Der Verurteilte, Polizist Wayne Couzens, hatte im März dieses Jahres eine Festnahme inszeniert, um die Londonerin Sarah Everard zu vergewaltigen und zu töten.

Bereits 2002 erste Anzeigen gegen den Täter

Nun stellt sich heraus: Seit 2002 sind diverse Meldungen von Sexualdelikten eingegangen, die jedoch von den zuständigen Behörden ignoriert wurden. So soll es im selben Jahr zu einem «Vorfall sexueller Natur» gekommen sein, welcher bei seinem Beitritt bei der Polizei in Kent 2005 als Freiwilliger nicht untersucht wurde. Laut «Sky News» sei unklar, ob die Polizeibehörde darüber informiert war oder ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt habe.

Als er 2011 bei der zivilen Nuklearpolizei (CNC) arbeitete, soll Couzens den Spitznamen «Der Vergewaltiger» erhalten haben, da er einige seiner weiblichen Kolleginnen belästigt hatte. Im Juni 2015 sollen Kollegen von Couzens gemeldet haben, dass diese ihn mit entblösstem Unterkörper im Auto sahen. Drei Tage vor dem Angriff auf Sarah Everard soll Couzens bereits zwei Frauen in einem McDonald's Drive-in in Swanley, Kent, sexuell belästigt haben, was ebenfalls zur Anzeige gebracht, jedoch von Scotland Yard nicht untersucht wurde.

Die unabhängige Ermittlungsbehörde IOPC ermittelt nun wegen angeblicher Versäumnisse bei der ordnungsgemässen Untersuchung der Meldung gegen die Polizei von Kent. Nach den abgeschlossenen Verhandlungen sollen sich unzählige weitere Frauen mit Vorwürfen wegen sexueller Belästigung gemeldet haben.

All diese Vorfälle werfen ein sehr schlechtes Licht auf die Londoner Behörden, nachdem bereits Monate davor über Polizeigewalt und Gewalt an Frauen debattiert wurde. Zudem taucht die Frage auf, ob der Mord an Sarah Everard hätte verhindert werden können.

Rücktritt des Polizeipräsidenten von North Yorkshire gefordert

Zu einem weiteren Aufschrei hatte Polizeipräsident Philip Allott gesorgt, wie BBC News berichtet. In einem Interview schob er der Frau die Verantwortung für ihre eigene Vergewaltigung zu, indem er sagte: «Frauen müssen sich zunächst einmal darüber im Klaren sein, wann sie verhaftet werden können und wann nicht. Sie hätte niemals verhaftet werden dürfen und sich dem unterwerfen müssen».

Die jüngsten Verhaltensempfehlungen der Londoner Polizei für Frauen als Reaktion auf den Mord an Sarah Everard sind auf scharfe Kritik gestossen. Die Vorschläge seien «geradezu lächerlich, wenn es nicht so ekelhaft wäre», sagte die Frauenrechtsaktivistin Patsy Stevenson der Nachrichtenagentur PA. Die Londoner Polizei hatte Leuten geraten, die wegen des Verhaltens von Beamten verängstigt sind, an Türen zu klopfen, Passantinnen und Passanten oder Fahrzeuge zu stoppen oder den Notruf zu wählen.

Die Frauenrechtsorganisation Reclaim These Streets, die nach dem Mord an Everard Proteste und eine Mahnwache organisiert hatte, sagte der Nachrichtenagentur dpa: «Wieder wird die Verantwortung auf die Frauen gelegt, sich selbst zu schützen – und was noch schlimmer ist, dass sie sich vor den Menschen schützen sollen, die sie beschützen sollen.»

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz