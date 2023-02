Fall Gabby Petito : Hätte der Mord verhindert werden können? – Selfie wirft Fragen auf

Auf einem neu veröffentlichten Foto sind deutliche Spuren von Gewalt im Gesicht von Petito zu sehen. Laut Anwalt der Familie soll es am gleichen Tag aufgenommen worden sein, an dem das Paar von der Polizei angehalten wurde.

Und zwar sollen Tage vor dem Mord US-Polizisten offenbar in Petitos blutiges Gesicht geschaut haben. Angehörige von Petito haben über ihren Anwalt ein Foto veröffentlicht, dass sie nur paar Tage von ihrem Verschwinden zeigen. Das Selfie soll laut der britischen «Sun» kurz vor dem Zwischenstopp in Utah aufgenommen worden sein. Dort hatte jemand den Notruf 911 gewählt und das Paar wurde von der Polizei angehalten. An Petitos linker Wange sind deutliche Spuren von Gewalt zu erkennen, so als hätte ihr jemand ins Gesicht geschlagen. Es scheint, als würde sie auf dem Foto weinen.