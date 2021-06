Tragödie am Zürichberg - «Leider gelang es nicht, diesen fahrenden Zug aufzuhalten»

Grosseinsatz in Zürich am 17. Mai: Der Arzt R.S. verschanzte sich in seiner Villa.

Am 17. Mai sollte der 65-jährige R.S.* aus seiner Villa am Zürichberg ausgewiesen werden.

Die Tragödie am Zürichberg machte landesweit Schlagzeilen: Am 17. Mai wollten ein Grossaufgebot der Feuerwehr und eine Spezialeinheit der Stadtpolizei Zürich den 65-jährige R.S.* aus seiner Villa am Zürichberg ausweisen. Doch der Arzt mit Praxis in seinem Wohnhaus verbarrikadierte den Zugang zum Haus mit einem Baumstamm, legte einen Brand und beging schliesslich auf dem Balkon Suizid.