Massnahmen im Kampf gegen Terror

Auslöser für die angestrebten Verschärfungen des Anti-Terror-Gesetzes in der Schweiz waren mehrere tödliche Anschläge in England, Frankreich und Deutschland 2017 und 2018. Daraufhin wurde ein umfassendes Massnahmenpaket mit drei Standbeinen der Terrorbekämpfung verabschiedet:

Revidiertes Nachrichtendienstgesetz (NDG): Das revidierte NDG wurde 2016 vom Stimmvolk angenommen. Seit Januar 2018 kann der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) Telefongespräche abhören, Privaträume verwanzen, in Computer eindringen, diese manipulieren und in Kabelverbindungen Daten abgreifen, wenn die innere oder äussere Sicherheit des Landes oder wesentliche Landesinteressen bedroht sind.