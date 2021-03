Im Brief geht es um Investitionen in eine Impfstoffproduktion.

Gottlieb Keller, ehemaliger Chefjurist von Roche, spricht über das Angebot, das Lonza-Präsident Albert Baehny im vergangenen Jahr dem Bundesrat machte. Dabei hatte Lonza unter anderem die Möglichkeit einer eigenen Produktionslinie in Visp VS für 100 Millionen Moderna-Dosen ins Spiel gebracht. Laut Lonza-Präsident Baehny liess aber das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Gespräche versanden .

Pharmakenner Gottfried Keller vergleicht in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger den Lonza-Fall mit der Rettung der Swissair. Was der Bund damals für eine Schweizer Firma getan hatte, hätte er jetzt mit der Pharmaindustrie machen müssen, meint Keller. « Die Unterstützung der Impfstoffproduktion kann ebenso als Infrastrukturmassnahme gelten. Der Bund hätte sich da meiner Meinung nach ruhig beteiligen sollen.»

Alle Probleme wären lösbar gewesen, glaubt Keller

Die Rechtfertigung Bersets, die Schweiz hätte bei e inem Deal mit Lo n za n icht profitiert, weil der Impfstoff zu 100 Prozent in den Händen des Pharmaunternehmens geblieben wäre, widerspricht Keller. « Lonza hätte den Impfstoff in Absprache mit Moderna – sogar zu einem vorab vertraglich festgesetzten Preis – direkt an die Schweiz verkaufen können. Moderna ist zwar die Patentinhaberin, aber als Produzentin hätte Lonza dennoch vertraglich mit ihr vereinbaren können, dass sie eine bestimmte Zahl an Dosen verkaufen kann.»