Ettingen BL: Hätte er drinnen geraucht, müsste er eine neue Bleibe suchen

Beim Balkonbrand in Ettingen am Mittwochabend wurde niemand verletzt, herbeigeführt wurde er vermutlich fahrlässig.

Als die Feuerwehr anrückte, rauchte es schon intensiv auf dem Balkon des Mehrfamilienhauses an der Kirchbündtenstrasse in der Baselbieter Gemeinde Ettingen. Diese wurde kurz nach 21.15 Uhr wegen des Balkonbrands alarmiert. Vor Ort konnte sie den Brandherd rasch lokalisieren und umgehend löschen, wie es in der Mitteilung der Polizei heisst.