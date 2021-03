Marcel Salathé : «Hätte erwartet, dass wir so schnell wie die USA oder UK impfen könnte»

Manche überkommt der Frust angesichts des Impftempos in anderen Ländern. Nachfrage bei Marcel Salathé, einst Mitglied der Corona-Taskforce und jetzt Direktor von CH++, wie er selbst mit der Ungeduld klarkommt.

Marcel Salathé,* ehemaliges Mitglied der Corona-Taskforce und jetzt Direktor der Organisation CH++ , war zu Gast in der SRF-Sendung Club. Es ging um den Impfpass, die Datenverwaltung und die Frage, wieso sich die Schweiz mit digitalen Lösungen so schwer tut.

Als eine Journalistin aus einem gut besuchten Café in Tel Aviv zugeschaltet wurde, meinte Salathé: «Die Leute sehen, wie grossartig es in Israel vorwärts geht. Und wie schleppend bei uns. Das ist Frust». Gegenüber 20 Minuten präzisiert er: «Der Vergleich mit Israel ist schwierig, weil das Land Verträge abgeschlossen hat, in dem Gesundheitsdaten zur Verfügung gestellt wurden. Aber ich hätte schon erwartet, dass die Schweiz so schnell wie die USA oder Grossbritannien impfen könnte.»