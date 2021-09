«Hätte ich das ganze Erdeertörtli gegessen, hätte es mich geputzt»

Einen weiteren Anschlag am 1. Dezember 2018 überlebte sie nur knapp. Ein mit der mutmasslich gleichen Substanz versetzter Tee brachte sie für sechs Tage auf die Intensivstation des Baser Universitätsspitals.

Ein mit Rizinussamen-Pulver präpariertes Erdbeertörtchen hätte eine Seniorin im Altersheim Rosengarten in Laufen beinahe das Leben gekostet. Sie habe einen Bissen genommen und dann etwas Braunes bemerkt, das wie Pfeffer ausgesehen habe, sagte die Dame vor Gericht.

Das Gift in den Tee gemischt hatte ihr mutmasslich ihre Vertrauenspflegerin.

«Als ich das Erbeertörtli angefangen habe zu essen, merkte ich, da ist etwas Braunes, wie Pfeffer. Ich fragte die Pflegerin ‹wänd sie mich vergifte?›. Sie sagte dann, die hätten in der Migros etwas neues ausprobiert», gab die 80-jährige Seniorin am Montag vor Gericht zu Protokoll. Zwischen September und Dezember 2018 soll die beschuldigte Pflegerin sie drei Mal versucht haben zu vergiften. Das Erdbeertörtli warf sie weg. «Sonst hätte es mich geputzt», sagt sie. Die paar Bissen bescherten ihr eine Nacht mit Durchfall und Erbrechen. Den letzten Anschlag überlebte sie hingegen nur knapp.

Am 1. Dezember nahm sie wie immer ihren Erkältungstee zum Frühstück. «Denn am halbi 10 hani afo lampe», erzählte die gebrechliche aber geistig wache Seniorin in breitem Baselbieterdeutsch. Sie wurde dann mit akuten Vergiftungssymptomen ins Universitätsspital Basel gebracht, wo sie sechs Tage auf der Intensivstation behandelt wurde. Die mutmassliche Täterin besuchte sie dort und brachte Blumen. «Die hat sie von meinem Geld gekauft», rief sie aus.