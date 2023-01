Ken Block: So trauert die Motorsport-Welt um die Legende

Die Renn- und Rallye-Gemeinde ist bestürzt. Formel-1-Weltmeister Jenson Button schreibt beispielsweise auf Instagram: «Ich stehe unter Schock, ich kann es nicht fassen, dass Ken Block von uns gegangen ist. Was für ein fabelhaftes Talent – egal, ob auf Asphalt, Schotter, ob bei Drifts oder Sprüngen oder Stunts.» Und weiter: «Ken war ein Visionär mit einem ganz eigenen Stil und einem ansteckenden Lachen. Der Sport hat einen seiner Besten verloren, aber vor allem einen grossen Mann.»

«Das darf nicht wahr sein»

Auch andere Motorsport-Grössen sind fassungslos. Der Schweizer Töffstar Dominique Aegerter bekundet auf Instagram seine Trauer samt Bild von Block und weinendem Smiley. Gegenüber 20 Minuten sagt er: «Ich habe immer verfolgt, was er macht. Ich war ja schon als kleiner Junge verrückt nach Motorsport.» Es sei sehr tragisch. «Unglaublich gerne hätte ich ihn einmal noch kennengelernt. Ich wünsche seiner Familie, seinen Freunden und allen Angehörigen mein Beileid», so Aegerter weiter.

imago images / Action Plus

Unter Blocks letztem Insta-Post, der seine 16-jährige Tochter zeigt, kondolieren zahlreiche Stars. DJ Steve Aoki schreibt: «Ruhe in Frieden, Bruder. Du wirst immer König sein.» Musiker Tommy Lee schrieb: «Nein, einfach nein, das darf nicht wahr sein.» Die deutsche Bloggerin Pia Mühlenbeck kommentiert den Post mit einem «Ruhe in Frieden».

Ken Block: Videos erreichten Hunderte Millionen Klicks

Block war eine Legende. Er begann seine Rallye-Karriere 2005 und wurde in den USA schnell zum gefeierten Star. Er nahm an der Rallye-Weltmeisterschaft teil und gewann mehrere Wettbewerbe. Er ist mehrfacher Medaillengewinner bei den X-Games. Besonders beachtenswert war seine Leistung im Juli 2012. Bei den X-Games fuhr er in Los Angeles im Final auf den zweiten Platz hinter Sieger Sébastien Loeb, obwohl ihm etwa zur Hälfte des Rennens ein Reifen geplatzt war.