FCZ-Legende Schönbächler: «Hätte schon was, ausgerechnet in Basel Meister zu werden»

Die Ausgangslage ist einfach, die Affiche furios: Basel muss am kommenden Sonntag, dem 1. Mai, Leader Zürich schlagen. Ansonsten ist der FCZ zum 13. Mal Schweizer Meister. Eine Zürcher Party im Joggeli? Da war doch was: Am 13. Mai 2006 schnappte der FC Zürich dank Iulian Filipescus Tor in der legendären 93. Minute den Baslern den Titel weg. In und ums Stadion sorgten frustrierte FCB-Anhänger für grobe Ausschreitungen, der Tag ging als «Schande von Basel» in die Geschichte ein. Die Party in Zürich: ausschweifend.