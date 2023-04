St. Gallen: Brandstifterin erhält bedingte Haftstrafe

Am Dienstag stand eine 39-Jährige vor Gericht. Sie wollte 2022 ein Mehrfamilienhaus in der St. Galler Altstadt mit Brennpaste in Brand stecken.

Darum gehts Am Dienstag kam es in St. Gallen zum Prozess gegen eine 39-jährige Schweizerin.

Sie wollte 2022 ein Haus in der St. Galler Altstadt mittels Brennpaste anzünden.

Das Gericht verurteilte sie zu einer bedingten Freiheitsstrafe.

Am Dienstag musste sich eine 39-jährige Schweizerin vor dem Kreisgericht St. Gallen verantworten. Ihr wird vorgeworfen, in einer Nacht Ende März 2022 im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der St. Galler Altstadt Bewegungsmelder abgeklebt und anschliessend Brennpaste über alle Stockwerke verteilt zu haben, die sie anschliessend in Brand setzte. Die gelegten Feuer breiteten sich nicht aus und erloschen wieder.

Vor Gericht bestritt die 39-Jährige alle Vorwürfe. «Ich habe keinen Brand gelegt, ich habe geschlafen und fand alles am nächsten Morgen so vor», sagt die Frau aus. Laut dem Kreisgericht wurden DNA-Spuren der Frau sowohl auf den Flaschen mit flüssiger Brennpaste als auch auf dem Klebeband gefunden. «Was sagen Sie dazu?», fragt der Gerichtsvorsitzende.

«Ich wollte eigentlich Brennsprit zum Putzen kaufen»

Sie wollte am nächsten Morgen zur Arbeit und bemerkte im Treppenhaus, dass der Bewegungsmelder abgeklebt war, erwidert die Frau. Sie habe das Klebeband entfernt. «Als das Licht anging, sah ich, was passiert war», sagt die 39-Jährige. Daraufhin habe sie die Flaschen und das Klebeband angefasst. Weshalb, wisse sie aber nicht mehr. «Irgendwann habe ich dann die Polizei gerufen.»

Laut dem Kreisgericht kaufte die Beschuldigte eine Woche vor dem mutmasslichen Brandversuch im Coop eine Flasche Brennpaste, die sie bar bezahlte. Warum sie die Paste kaufte, will das Gericht wissen. «Ich wollte eigentlich Brennsprit zum Putzen kaufen und merkte erst zu Hause, dass es Brennpaste für Rechauds war», so die 39-Jährige. Sie habe die Flasche weggeworfen, als sie die Verwechslung bemerkte. «Normalerweise bezahlen Sie mit Kreditkarte und scannen Ihre Supercard, aber nicht in diesem Fall. Warum?», so der Gerichtsvorsitzende. Sie bezahle kleinere Dinge immer mit Bargeld, erwidert die Beschuldigte.

«Tödlicher Plan, wenn sich Feuer ausgebreitet hätte»

Die Staatsanwaltschaft forderte eine unbedingte Freiheitsstrafe von fünf Jahren. «Die DNA-Spuren im Treppenhaus ergaben, dass die Beschuldigte das Klebeband und die Flaschen vor dem Brand berührte und nicht danach, wie sie aussagte», beginnt der Staatsanwalt sein Plädoyer. Bereits früher habe die Frau Brennsprit und -paste gekauft, die in ihrer Wohnung gefunden wurden. «Sie kaufte eine Flasche Brennpaste und bezahlte bar, ohne eine digitale Spur zu hinterlassen», so der Staatsanwalt. «Die Frau bestreitet die Tat», fährt der Staatsanwalt fort. Aber aus den Spuren werde ersichtlich, dass sie das Mehrfamilienhaus in Brand stecken wollte.

«Das Haus besteht aus Stein und Beton, aber auch aus Holz», fährt der Staatsanwalt fort. Eine Vielzahl Menschen lebe in unmittelbarer Umgebung. Wer in der Nacht ein Feuer lege, nehme eine Gefährdung von Menschenleben in Kauf, insbesondere, da die Paste an drei Wohnungstüren verteilt wurde. «Es wurden Fluchtwege angezündet, es gibt keine anderen Ein- oder Ausgänge», so der Staatsanwalt. Zusätzlich seien Bewegungsmelder abgeklebt worden, im Brandfall wäre es dunkel gewesen. «Es war ein Plan, der mit grosser Wahrscheinlichkeit hätte tödlich enden können, wenn sich das Feuer ausgebreitet hätte.» Dies sei jedoch zum Glück nicht passiert.

«Es macht keinen Sinn, dass sie die Tat hätte begehen sollen»

Der Verteidiger der 39-Jährigen forderte einen vollumfänglichen Freispruch. Zudem forderte er für die Untersuchungshaft eine angemessene Genugtuung. Seine Mandantin habe bereits früher im Treppenhaus ein Stück Klebeband an einem Bewegungsmelder bemerkt. «Die Frau verliess an diesem Tag frühmorgens die Wohnung und das Licht brannte nicht», so der Anwalt im Plädoyer. Sie habe das Klebeband gesehen und weggerissen, später habe sie die Flüssigkeit am Boden bemerkt. «Meine Mandantin begann aus Überforderung, die Gegenstände zu untersuchen und anzufassen.» Als sie realisierte, was passiert war, habe sie die Gegenstände wieder zurückgelegt und die Polizei alarmiert.

Aus dem psychiatrischen Gutachten sei ersichtlich, dass es keinen Auslöser für die mutmassliche Tat gab. «Es macht keinen Sinn, dass sie die Tat hätte begehen sollen. Sie war laut Gutachten nicht suizidgefährdet und litt auch nicht an Pyromanie», fährt der Verteidiger fort. Bei einem vollendeten Versuch der Brandstiftung hätte die Frau auch den Brennsprit und die -paste aus der Wohnung verwenden sollen. «Wenn ich ein Gebäude tatsächlich niederbrennen wollte, hätte ich alles gebraucht, was mir in die Finger kommt.»

Frau (39) erhielt bedingte Gefängnisstrafe

«Ich weiss, dass ich den Brand nicht gelegt habe. Ich hatte nie Ärger mit den Nachbarn oder der Hausverwaltung, es gibt keinen Grund, warum ich das hätte tun sollen», sagt die 39-Jährige bei ihrem Schlusswort.

Das Kreisgericht sprach die 39-Jährige der versuchten qualifizierten Brandstiftung schuldig. Die Frau wird zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt. 30 Tage Untersuchungshaft werden ihr dabei angerechnet. Zudem muss sie fast 32’000 Franken Verfahrenskosten bezahlen. Allfällige Zivilklagen werden auf den Zivilweg verwiesen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.