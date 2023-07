Basel: Raub bei Dreirosenanlage, Täter flüchtig

Am Zährigerweg bei der Dreirosenanlage wurde am Montagabend ein 22-Jähriger Opfer eines Raubes.

In Basel wurde am Montagabend nach 23 Uhr ein junger Mann bei der Dreirosenanlage Opfer eines Raubes. Wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte, war der 22-Jährige mit seiner Kollegin vom Rhein her kommend zu Fuss in der Zähringerstrasse unterwegs. Auf Höhe der Meisengasse bei der Dreirosenanlage wurden die beiden von drei Unbekannten auf Französisch angesprochen.