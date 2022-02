Strafgericht BS  – «Hätten es wissen müssen. Steht auf der gleichen Seite, wie Ihre Unterschrift»

Ein heute 30-jähriger Schweizer soll in Basel mehr als zwei Jahre lang Sozialleistungen bezogen haben, ohne der zuständigen Behörde zu melden, dass er in Thailand lebte. Mit diesem Vorwurf gelangte am Donnerstag die Staatsanwaltschaft ans Basler Strafgericht. Der Beschuldigte soll das Amt für Sozialbeiträge getäuscht haben, indem er ihm verschwiegen habe, dass er in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 241 und 232 Tage in Thailand verbrachte. Dies in der Absicht, sich unrechtmässig zu bereichern, so die Anklage. Dem Kanton sei so ein Schaden von knapp 39’000 Franken entstanden.