Versteigerte Sandsteinhöhle

Hätten Sie für dieses Loch 75’000 Franken ausgegeben?

In Neuenegg BE ist eine Sandsteinhöhle für 75’000 Franken ersteigert worden. Der neue Eigentümer will darin einen Serverraum errichten. Laut Gemeindepräsident ist die Höhle schwer nutzbar.

1 / 8 Die Sandsteinhöhle in Neuenegg BE wurde am Dienstag versteigert. Raphael Moser/BZ Diese besteht aus zwei lang gezogenen Räumen. Raphael Moser/BZ In den letzten Jahren wurde sie als Lagerraum gebraucht. Raphael Moser/BZ

Darum gehts Die Sandsteinhöhle in Neuenegg BE ist für 75’000 Franken versteigert worden.

Der neue Besitzer will darin einen Serverraum einrichten.

Der Gemeindepräsident zweifelt die Nutzbarkeit der Räume an.

Auf dem Betreibungsamt Bern-Mittelland ist am Dienstag ein ungewöhnliches Objekt unter den Hammer gekommen: eine Sandsteinhöhle im bernischen Neuenegg. Diese besteht aus zwei lang gezogenen Räumen und wurde in den letzten Jahren als Lagerraum genutzt. Geschätzter Wert: 68’500 Franken.

Verkauft wurde die Höhle schliesslich gar für 75’000 Franken, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Was aber will der neue Besitzer mit dem schmucklosen Loch anfangen? «An erster Stelle steht die Idee, einen Serverraum im Gewölbe einzurichten», verrät er der Zeitung. Auch Anlässe durchzuführen, wolle er nicht ausschliessen. Die ursprünglichen Pläne, aus dem Gewölbe ein Partylokal zu machen, waren zuvor gescheitert.

Gemeindepräsident René Wanner zeigt sich skeptisch. «Meiner Ansicht nach ist die Höhle sehr schwer nutzbar», sagt er. Dies vor allem aufgrund der Nässe des Bodens. Ein anderer Neunegger teilt Wanners Zweifel: «Ich kann mir nicht vorstellen, was man damit machen kann.»