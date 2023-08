Muttenz: Rangierbegleiter verursachte Kollision mit S-Bahn

Der Lokführer, der eine Baumaschine vom Bahnhof Muttenz auf Gleis A52 in Muttenz fahren sollte, sprach kein Deutsch, der damals 23-jährige Rangierbegleiter kein Französisch. So erfolgte die Kommunikation untereinander mittels Handzeichen. (Symbolbild)

Trotz eingeleiteter Schnellbremsung kam es im Dezember 2021 in Muttenz zu einer Kollision mit einem Personenzug der SBB. Grund dafür war wohl ein verspätet gegebenes Haltesignal des Rangierbegleiters. (Symbolbild)

Der Rangiermitarbeiter gab ein Haltesignal zu spät, so half auch die Schnellbremsung nicht mehr.

Am 12. Dezember 2021 kam es in Muttenz zu einer Kollision zwischen einer S-Bahn der SBB und einer Baumaschine. Verletzt wurde dabei niemand, es entstand aber hoher Sachschaden. Der Unfall ist inzwischen aufgearbeitet und die Ursache geklärt. Es war menschliches Versagen, ein Rangierbegleiter wurde Ende Juli per Strafbefehl rechtskräftig von der Baselbieter Staatsanwaltschaft verurteilt.