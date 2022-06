Stellwerktest-Trick: «Hätten wir es schlauer gemacht, wären wir nicht aufgeflogen»

Aufgrund einer Schwachstelle im System konnten mehrere Sek-Schüler und -Schülerinnen in Buttikon SZ den Stellwerktest überlisten ( 20 Minuten berichtete ). Der Trick: Mit einer Tastenkombination erzielten laut einer Quelle rund fünf Schüler und Schülerinnen einer zweiten Oberstufenklasse teilweise die höchste Punktzahl. 20 Minuten konnte mit den betroffenen Jugendlichen sprechen. «Der Trick ist ganz einfach. Man muss nur die Tasten Control, Shift und C gleichzeitig drücken, dann kommt der Quellcode. Beim Quellcode kann man dann mit einem Klick die Lösung sehen», erzählt der 14-Jährige. Er selbst habe den Trick angewendet und so die höchste Punktzahl erreicht. Die Anleitung dazu hätten er und seine Freunde per Whatsapp von einem Kollegen aus dem Kanton Zürich erhalten.

Der Teenager gibt zu: «Wir haben es nicht ganz so schlau gemacht. Hätten wir nicht bei allen Fragen die richtige Lösung eingetippt und so die höchste Punktzahl erreicht, wären wir nicht aufgeflogen.» Dass sie nun den Test wiederholen müssen, findet der Teenager aber in Ordnung. «Es ist ja auch nicht fair unseren Schulkollegen und -kolleginnen gegenüber, die den Trick nicht kannten», so der 14-Jährige. Zumal der Stellwerktest bei der Lehrstellensuche wichtig sei. «Den Stellwerktest legt man den Bewerbungen bei, damit der Lehrmeister oder Lehrmeisterin sieht, was man kann. Umso höher die Punktzahl, desto grösser sind die Chancen, dass man die Lehrstelle bekommt. Deshalb ist der Test für uns Schüler und Schülerinnen auch so wichtig», sagt der Teenager.