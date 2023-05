Nvidia: Mikrochip-Hersteller erreicht Marktwert über 1 Billion Dollar

Das Unternehmen mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, reiht sich damit in einen elitären Klub ein.

Der Chiphersteller Nvidia gehört nun zu dem äusserst elitären Klub der 1-Billion-Dollar-Firmen: Am Dienstag erreichte das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar. Die Aktien wurden zum Handelsstart zu einem Kurs von rund 409 Dollar gehandelt und mussten sich für die Bewertung von einer Billion über 404,86 Dollar halten.

Damit bewegt sich Nvidia in elitären Kreisen, nur wenige Unternehmen sind an der Börse mehr wert. Lediglich Apple, Microsoft, Saudio Aramco, Alphabet und Amazon haben zu diesem Zeitpunkt eine höhere Marktkapitalisierung.

Worin gründet der Erfolg?

Nvidia befindet sich schon seit Jahren auf Wachstumskurs. In den vergangenen fünf Jahren wuchs die Marktkapitalisierung um rund 534 Prozent an. Wie viele Technologieunternehmen litt auch Nvidia unter dem Ende der Corona-Pandemie und büsste 2022 ordentlich an Marktwert ein, doch seit Jahresbeginn geht es wieder steil bergauf: Die Marktkapitalisierung von Nvidia stieg seit Januar um über 130 Prozent an.