Das sagt das erste Foto von Lilibet Diana über die royale Familie aus

Zuvor legte das Ehepaar grossen Wert darauf, ihr Töchterchen nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Die Kleine ist am 4. Juni in Santa Barbara zur Welt gekommen.

Auf dem Foto, das mit der Überschrift «Happy Holiday 2021» versehen ist, hält Meghan ihre Tochter stolz in den Armen und streckt sie in die Luft empor. Dabei strahlt die zweifache Mama über das ganze Gesicht. Neben ihr sitzt Prinz Harry, auf seinem Schoss hat es sich Sohn Archie (2) bequem gemacht. Auch die beiden lachen fröhlich. Das Foto sagt einiges über die vierköpfige Familie aus.

Archies Haare sind rot

So ist auf dem Bild klar zu erkennen, dass die Haare von Sohn Archie (2), der es sich auf dem Schoss von Harry bequem gemacht hat, tatsächlich rot sind. Lange haben die Fans der Royal-Familie darüber spekuliert, ob Archie wohl braune respektive schwarze Haare hat, oder ob er nach seinem Vater kommt und ebenfalls rote Haare besitzt. Auf dem Weihnachtsfoto ist nun deutlich die rötliche Färbung seiner Haare zu erkennen.

Was ebenfalls auffällt, ist, dass Archie – wie in den meisten älteren Fotos der Familie – nicht von vorne zu sehen ist. So sitzt er seitlich zur Kamera und blickt verlegen zu Boden. Auch seine Schwester Lilibet ist bloss von der Seite zu sehen.