Diese Hollywood-Stars haben einen Zwilling

Diese Namen sind auch Jahre nach dem Serienende von «Full House» jedem ein Begriff – Mary-Kate und Ashley Olsen (36). Damals spielten sie in der Sitcom abwechselnd die Rolle der jüngsten Tochter Michelle Tenner.

Promi-Zwillinge sind in Hollywood häufiger als gedacht.

Scarlett Johansson

«Black Widow»-Star Scarlett Johansson (38) und ihr Zwillingsbruder Hunter werden immer wieder mal zusammen gesehen. So begleitet Hunter seine berühmte Schwester gerne mal auf dem roten Teppich . Hauptberuflich ist der US-Amerikaner aber nicht im Showbusiness tätig. Der 38-Jährige engagiert sich mit seiner Firma «Solar Responders» für den Einsatz von Solarzellen auf den Dächern von Feuerwehrstationen.

Ashton Kutcher

Ashton Kutcher lebt den Hollywood-Traum schlechthin. Er begann seine Karriere als Model, später machte er weiter als Schauspieler und Unternehmer. Zudem ist er seit 2015 mit Hollywoodstar Mila Kunis (39) verheiratet und hat mit ihr zwei gemeinsame Kinder. Sein Zwillingsbruder Michael kämpft bereits sein Leben lang mit den Folgen zerebraler Kinderlähmung. Er bekam mit 13 Jahren sogar ein neues Herz. Heute ist er Sprecher für die Organisation «Reach out for the Stars», die über die Krankheit aufklärt.