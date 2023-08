Paris Hilton, Jason Statham: Diese Stars hatten Sportskarrieren

Paris Hilton jagte dem Puck nach

George Clooney gehörte fast zur «Big Red Machine»

In Cincinnati, Ohio, träumten viele Kinder und Jugendliche von einer Karriere im Baseballteam, das als «The Big Red Machine» bekannt wurde. So auch George Clooney. Er spielte als Jugendlicher Baseball und war als sogenannter Outfielder, also als Fänger der langen Flugbälle, recht talentiert. «Ich konnte alles fangen», erzählte Clooney einmal, «aber ich konnte nicht gut werfen.» Dennoch strebte er eine Baseball-Karriere an, er wurde sogar zu einem Probetraining der Cincinnati Reds eingeladen. Allerdings wurde er nicht ins Team aufgenommen.