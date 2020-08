Sargans SG

Geisterfahrer war hier überfordert

Am Montag kurz nach 2.30 Uhr war ein Geisterfahrer auf der A3 bei Sargans unterwegs. Er konnte schliesslich angehalten werden. Erst kürzlich kam es zu einem ähnlichen Fall.

Ein 61-jähriger Autofahrer, der am frühen Montagmorgen kurz nach 2.30 Uhr in Richtung Chur unterwegs war, missachtete diese Überleitung und fuhr auf der Nordspur weiter. Nach rund 13 Kilometern als Geisterfahrer verliess er die Autobahn bei der Ausfahrt Sargans, glücklicherweise ohne Kollision mit korrekt fahrendem Verkehr.

Anschliessend befuhr er die Autobahn auf korrekter Strecke erneut und setzte seine Fahrt in Richtung Chur fort, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Ein Autofahrer bemerkte den Geisterfahrer und meldete dies bei der kantonalen Notrufzentrale St. Gallen. Dank kantonsübergreifender Zusammenarbeit konnte der Geisterfahrer von einer Patrouille der Kantonspolizei Graubünden bei Ilanz angehalten werden. Er wird durch die Kantonspolizei St. Gallen bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht.

Nicht der erste Fall

Bereits am vergangenen Mittwoch, 5. August, war ein 47-jähriger Geisterfahrer auf der A3 Richtung Sargans unterwegs. Der 47-jährige in Deutschland wohnhafte Tunesier missachtete ebenfalls die Überleitung und fuhr auf der richtungsgetrennten Autobahn in Richtung Sargans weiter. Nach rund neun Kilometern konnte er von zwei ihm entgegenfahrenden Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen angehalten werden. Der Geisterfahrer gab an, die Signalisation nicht beachtet zu haben. Dem Fahrer wurde der Fahrausweis für die Schweiz aberkannt.