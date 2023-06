Arbon: Frau findet Portemonnaie mit 10'000 Franken

In Arbon wurde ein Portemonnaie mit 10’000 Franken Bargeld gefunden.

«Ich war gerade mit einem Bewohner am Spazieren», beginnt Michelle Gygli (33) zu erzählen. Ihr Arbeitstag nahm eine ungewöhnliche Wendung, denn sie entdeckte ein Portemonnaie mit 10’000 Franken Bargeld auf dem Boden. Die 33-Jährige zögerte keine Sekunde und meldete den Fund bei der Kantonspolizei Thurgau.

Die Entdeckung machte die Arbonerin letzten Donnerstagnachmittag in der Nähe des Bergli Schulhauses. «Wir haben Abfall auf dem Boden gesehen und uns darüber aufgeregt», so Gygli. Erst beim näheren Hinschauen entdeckte sie das Portemonnaie. Weiter erzählt Gygli: «Ich hätte es fast übersehen, es lag unter einem Baum zwischen den Wurzeln.» Um herauszufinden, wem das verlorene Portemonnaie gehört, suchte sie nach einer Identitätskarte. «Beim Öffnen entdeckte ich das viele Bargeld», so Gygli.