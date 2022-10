Nicht mal Schiri raffte es : Hättest dus gewusst? Deshalb zählte Penalty-Nachschuss der Nati nicht

Stürmerin Ana-Maria Crnogorcevic nahm in der 58. Minute Anlauf zu einem Penalty. Diesen setzte die 32-jährige Bernerin an den Pfosten, doch sie traf im Nachschuss. Das Team und die Fans im Letzigrund jubelten, die erstmalige Führung war Tatsache.

Assist an sich selbst

Doch die Freude währte nur kurz, das Tor wurde aberkannt. Viele fragten sich, weshalb und ob dieser Entscheid so korrekt war. Das war er, aus der für einige kuriosen Begründung, die aber den Regeln entspricht. Da den Ball nach Crnogorcevics Schuss niemand berührte – er prallte nur den Pfosten – und sie den Ball direkt wieder ins Tor beförderte, gilt dies als Assist an sich selber.

Das ist jedoch eine Regelwidrigkeit. Deshalb zählte das Tor zurecht nicht und das Zittern ging weiter. Kurios: Auch die Schiedsrichterin zeigte zuerst auf den Mittelpunkt, dachte also, der Treffer zählte. Doch der VAR intervenierte und stellte es richtig. So entschied erst Fabienne Humm die Partie in der letzten Minute der Verlängerung. Umso grösser war danach die Erleichterung.