Kapo Bern wegen Demos am Anschlag : «Häufigkeit und Dauer dieser Phase sind aussergewöhnlich»

Wegen der Corona-Demos steht die Berner Kantonspolizei derzeit jeden Donnerstag mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Das hat Folgen für die polizeilichen Kernaufgaben.

Derzeit finden in Bern jeden Donnerstag Kundgebungen statt.

Viel Arbeit für die Polizei: Massnahmengegnerinnen und -gegner in Bern.

Abermals marschierten Massnahmengegnerinnen und -gegner am vergangenen Donnerstag durch die Berner Innenstadt. Weil sie wiederholt Polizeisperren missachteten, setzte die Polizei Gummischrot und einen Wasserwerfer ein. Gegen 80 Wegweisungen wurden ausgesprochen, vier Personen müssen mit einer Anzeige rechnen. Die wöchentlichen Demonstrationen seien «eine grosse Belastung – auch für ein grosses Polizeikorps, wie jenes der Kantonspolizei Bern», erklärte Adrian Wüthrich, Präsident der kantonalen Polizeigewerkschaft, gegenüber SRF.

Die Mehrbelastung wirkt sich unter anderem auf die Kernaufgaben der Kapo aus. So bleiben die Polizeiwachen an den Donnerstagen derzeit geschlossen, damit möglichst viele Einsatzkräfte für die Demos mobilisiert werden können. Lediglich auf fünf Polizeiwachen können an diesem Tag Anzeigen entgegengenommen werden, sagt Polizeisprecherin Isabelle Wüthrich zu 20 Minuten: «Dadurch kann es bei den geöffneten Anzeigenbüros kurzzeitig zu einer höheren Arbeitsbelastung kommen.» Zur Bewältigung des Mehraufwandes wurden bei der Kantonspolizei zudem Freisperren verhängt. Aber: «Bereits bewilligte Ferien können aktuell bezogen werden und es müssen auch nicht Mitarbeitende aus den Ferien zurückkommen.»