Die Fälle häuslicher Gewalt steigen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie stark an.

Betroffen sind laut Erdös in grosser Anzahl Kinder und Jugendliche. «Um den Zugang zur kostenlosen Beratung und Unterstützung zu vereinfachen, haben wir die Chatberatung lanciert.» Dieses neue Angebot könne jederzeit und anonym in Anspruch genommen werden. «Gerade Kinder und Jugendliche in Notsituationen können über die digitale Kommunikation besser abgeholt werden», sagt Erdös.