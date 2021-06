Erster Staatenbericht vor : Häusliche Gewalt hat im Corona-Jahr neuen Höchststand erreicht

Die Schweiz hat ihren ersten Bericht zum Thema häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen vorgelegt. Im Jahr 2020 erreichte deren Umfang neue Rekordwerte.

1 / 4 Alle zweieinhalb Wochen stirbt eine Frau an den Folgen häuslicher Gewalt. Getty In der Schweiz wurden im vergangenen Jahr über 20’000 Straftaten aus den Bereichen häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen registriert. Getty 27’000 Kinder sind jedes Jahr von häuslicher Gewalt mitbetroffen. Getty

Darum gehts Die Schweiz hat ihren ersten Bericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention erstellt. Diese will Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt vermindern.

Ein Fazit des Berichts: Das Ausmass häuslicher Gewalt in der Schweiz ist 2020 auf einen neuen Rekordwert geklettert.

Die Politik habe die Bekämpfung der Missstände aber in ihren Fokus gerückt.

Am 1. April hat die Schweiz das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die sogenannte Istanbul-Konvention, ratifiziert. Damit hat sie sich verpflichtet, die Prävention, den Opferschutz und die Strafverfolgung dieser Gewaltformen konsequent voranzutreiben. Nun hat sie den ersten Bericht zur Umsetzung der Konvention erstellt, welchen der Bundesrat am Freitag guthiess. Das Ergebnis der Untersuchung bringt erschreckende Tatsachen zu Tage.

«Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt sind in der Schweiz weit verbreitet und verursachen grosses Leid», heisst es in einem Communiqué zum Bericht. Im Durchschnitt sterbe alle zweieinhalb Wochen eine Frau an den Folgen eines Übergriffs, insgesamt 27’000 Kinder seien jedes Jahr von häuslicher Gewalt mitbetroffen. Mit einer Gesamtzahl von 20’123 bekannt gewordenen Straftaten wurde im Corona-Jahr 2020 sogar ein neuer Höchststand erreicht.

Häusliche Gewalt im politischen Fokus

Die Istanbul-Konvention habe in der Schweiz aber eine neue Dynamik ausgelöst und die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in den Fokus der Politik gerückt. So habe der Bundesrat entschieden, die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt als eines der zentralen Handlungsfelder für die Legislaturperiode 2019 bis 2023 zu definieren. Zudem soll ein nationaler Aktionsplan zur Umsetzung der Konvention erstellt werden. Des Weiteren hätten Bund und Kantone im Rahmen des Strategischen Dialogs «Häusliche Gewalt» eine Roadmap mit Massnahmen zur Bekämpfung häuslicher Gewalt unterzeichnet und auch auf kantonaler und kommunaler Ebene wurden Aktionspläne erstellt.

Auf nationaler Ebene könnten seit diesem Jahr Projekte zur Bekämpfung und Verhütung von Gewalt gegen Frauen von privaten und öffentlichen Organisationen mit Finanzhilfen des Bundes unterstützt werden. Zudem sei die Plattform www.opferhilfe-schweiz.ch erstellt worden, die Opfern von Gewalt Infos und Unterstützung biete.

Rechtslage zufriedenstellend

Das Schweizer Recht könne den Anforderungen der Konvention genügen, heisst es weiter. Das Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen sei seit dem 1. Juli 2020 wirksam. Auf den 1. Januar 2022 trete zudem die Bestimmung über die elektronische Überwachung von zivilrechtlichen Rayon- oder Kontaktverboten in Kraft.

In Vorbereitung ist nach einer Vernehmlassung im Frühling 2021 auch eine Revision des Sexualstrafrechts. Demnach soll etwa der Tatbestand der Vergewaltigung geschlechtsneutral formuliert werden. Weiterhin sollen sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Person auch «angemessen» bestraft werden können, auch wenn keine Gewalt oder Drohungen vorliegen.

Der Bericht diene als Ausgangspunkt für ein Monitoring durch die unabhängige Expertengruppe Grevio («Group of experts on action against violence against women and domestic violence»). Diese werde die Schweiz im März kommenden Jahres nach Prüfung des Berichts besuchen und weitere Empfehlungen formulieren.

Feministische Organisation fordert mehr Mittel

Für die Feministische Friedensorganisation cfd und das Netzwerk Istanbul-Konvention, innerhalb dessen rund 90 Fach- und Beratungsstellen sowie Schutz- und NGOs zusammenarbeiten, reichen die im Bericht erwähnten Massnahmen «bei Weitem nicht». Es werde zwar mehr über Gewalt gesprochen, die Bereitschaft zur Finanzierung der nötigen Massnahmen fehle aber immer noch. «Meint es die Schweiz wirklich ernst im Kampf gegen Gewalt, muss der Bund massiv mehr Geld sprechen», sagt Anna-Béatrice Schmaltz, Mitkoordinatorin des Netzwerks.

Auch der Föderalismus sei «ein Risiko für Gewaltbetroffene». Dazu Simone Eggler vom Netzwerk: «Es ist Glückssache, in welchem Kanton Gewaltbetroffene wohnen und ob sie Schutz und Unterstützung finden.» Die fehlende Zusammenarbeit über Kantonsgrenzen hinaus «gefährde Leben».

