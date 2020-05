Kanton St. Gallen

Häusliche Gewalt hat während Corona nicht zugenommen

Häusliche Gewalt hat im Kanton St. Gallen trotz Corona-Krise und Lockdown nicht zugenommen. Das zeigen Erfahrungen von Polizei und Opferhilfe. Eine Expertin erklärt die Hintergründe.

In den letzten Wochen haben die Polizei und Operhilfestellen aufgrund des Lockdown präventiv vor der potenziell steigenden häuslichen Gewalt gewarnt. Doch während der Corona-Krise gab es im Kanton St. Gallen keine wesentlichen Veränderungen der Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr, wie die Staatskanzlei St. Gallen am Mittwoch in einer Medienmitteilung schrieb. «Warum das so ist, ist schwierig zu beantworten», sagt Miriam Reber, Leiterin Koordinationsstelle Häusliche Gewalt im Kanton St. Gallen. Doch was für den Kanton St. Gallen gelte, sei auch schweizweit so. Auch hier gab es keine merkliche Zunahme der Fälle.