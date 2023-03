Kriminalstatistik Kanton Zürich: Rückgang bei Jugendkriminalität

Sicherheitsdirektor Mario Fehr will, dass der Hauptbahnhof Zürich ein sicherer Ort bleibt.

Diesen Montag fand die jährliche Medienkonferenz zur Entwicklung der Kriminalität im Kanton Zürich statt. Sicherheitsdirektor Mario Fehr zeigt sich über einen Rückgang bei der Jugendkriminalität erfreut: «Das Vorgehen der Kantonspolizei war geeignet, die Spitze in der Jugendkriminalität zu brechen und nicht nur zu verlangsamen wie im letzten Jahr», sagt er zu Beginn der Konferenz. Mit einer Abnahme von fünf Prozent der Gesamtzahl jugendlicher Beschuldigter zieht er eine positive Bilanz. «Die Massnahmen haben Wirkung gezeigt.»

Der Bereich Häusliche Gewalt habe Polizistinnen und Polizisten 2022 vor grosse Herausforderungen gestellt. Sie seien in diesem Zusammenhang rund 20 Mal pro Tag ausgerückt. Das sei täglich zwei Ausrückungen mehr als im letzten Jahr. Bei jedem sechsten Ausrückfall wurden Schutzmassnahmen gemäss Gewaltschutzgesetz verfügt. «Auch hier bleibt die Priorität im laufenden Jahr in der polizeilichen Arbeit unverändert hoch», so Fehr.