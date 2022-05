Opferschutz: Häusliche Gewalttäter sollen aus der Wohnung verwiesen werden

«In neun von zehn Fällen bleibt der Täter zu Hause und wartet, bis das Opfer wiederkommt», sagt de Quattro. In Zukunft sollen die Täter die Wohnung verlassen müssen.

In der Schweiz nimmt die häusliche Gewalt immer mehr zu. Dabei sind knapp zwei Drittel der Täter männlich. Um die Frauen und Kinder zu schützen, werden diese in den meisten Fällen fremdplatziert. «Dadurch entstehen Opfer im doppelten Sinne: Sie sind Opfer von Gewalt und werden zudem aus dem gewohnten Umfeld gerissen», sagt FDP-Nationalrätin Jacqueline de Quattro. Deshalb fordert sie eine bundesweite Anpassung, dass bei häuslicher Gewalt der Täter die Wohnung verlassen muss.

Bislang ist dies laut de Quattro kantonal geregelt. In Genf, Waadt, St. Gallen, Freiburg, Jura, Neuenburg, Wallis sowie Nidwalden und Obwalden werden die Täter nach häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen. Ein Gericht entscheidet im Anschluss, ob der Täter die Wohnung wieder betreten darf. «Dies ist innerhalb 48 Stunden bekannt», sagt de Quattro.

«Wer schlägt, darf nicht geschont werden»

Die Behörden der restlichen Kantone könnten, müssten dies den Tätern aber nicht untersagen, so de Quattro. «In neun von zehn Fällen bleibt dort der Täter zu Hause und wartet, bis das Opfer wiederkommt.» Die Ursache dafür sei, dass die Behörden in jenen Kantonen den Weg des geringsten Widerstands gehen. «Für die Behörden vor Ort ist es schwerer, den Täter anstatt das Opfers aus der Wohnung zu schaffen.» Um den Spielraum abzuschaffen, müsse deshalb das bestehende Gesetz im Zivilgesetzbuch geändert werden.

Auch Hilfsorganisationen bestätigen, dass aktuell in den meisten Fällen das Opfer die Wohnung verlassen muss. Philippe Gnaegi, Direktor von Pro Familia Schweiz, unterstützt daher den Vorstoss de Quattros. «Jemand, der schlägt, darf nicht geschont werden», sagt Gnaegi. Dabei sei es aus seiner Sicht auch richtig, dass dies so gesetzlich verankert werde. Ebenfalls begrüssen würde es Fedor Bottler, Geschäftsleiter der Opferberatung Zürich. Es gebe zwar in Zürich ein vergleichbares Gesetz, jedoch sei ein bundesweit festgelegtes Gesetz sicherlich besser.