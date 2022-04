Krieg in der Ukraine : Hafen von Mariupol unter russischer Kontrolle – Ukraine dementiert

Mariupol ist seit Wochen schwer umkämpft. Russland gab nun bekannt, der Hafen befinde sich in eigener Kontrolle. Doch laut einem ukrainischen Beamten geht der Kampf weiter.

Beamter dementiert Kapitulation ukrainischer Soldaten

Konaschenkow gab zudem bekannt, 1026 Soldaten der 36. ukrainischen Marinebrigade hätten sich in einem Metallwerk in der Stadt im Südosten der Ukraine ergeben.

Ein Berater des ukrainischen Innenministers dementierte dies jedoch: Weder vom Verteidigungsministerium noch vom ukrainischen Generalstab habe man von einer solchen Kapitulation gehört, sagte Wadym Denysenko am Mittwoch dem Fernsehsender «Current Time». Denysenko fügte an:«Ausserdem will ich sagen... der Kampf um den Meereshafen geht heute noch weiter.» Die ukrainischen Kämpfer in Mariupol befinden sich jedoch in einer verzweifelten Situation, seit Wochen sind sie von Munitions- und Nahrungslieferungen abgeschnitten und sie erhalten keine militärische Verstärkung. Auf Facebook schrieb die 36. Marinebrigade deshalb unlängst, man bereite sich auf eine «letzte Schlacht» um Mariupol vor.