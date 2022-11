Brian bleibt hinter Gittern – Gericht hat entschieden

«Es ist jetzt Zeit für Brians Freilassung»

Brians Verteidigung will den Entscheid nun weiterziehen. «Der Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts ist unhaltbar und deren Begründung nicht nachvollziehbar. Wir werden die Verfügung deshalb weiterziehen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Brian die Chance auf ein Leben in Freiheit erhält, auch wenn die Staatsanwaltschaft ihm jeden erdenklichen Stein in den Weg legt. Es ist jetzt Zeit für Brians Freilassung», so Rechtsanwalt Thomas Häusermann in einer Mitteilung.



Wie das Anwaltsteam schreibt wurde die U-Haft in einem neuen Verfahren gegen Brian angeordnet, in dem ihm die Staatsanwaltschaft weitere Verfehlungen vorwirft, die sich ausschliesslich innerhalb der Gefängnismauern zugetragen haben sollen. «Noch dazu in einer unrechtmässigen Isolationshaft, die von zahlreichen UNO-Gremien und Menschenrechtsexperten als Folter bezeichnet wurden.» Die Verteidigung weist alle Vorwürfe vollumfänglich zurück.