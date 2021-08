Stellungnahme zu Foltervorwürfen - «Haftsituation von Brian ist einzigartig und sehr einschränkend»

Derzeit befindet sich Brian im Gefängnis Pöschwies in Isolationshaft.

Brian ist laut seinen Anwälten jeden Tag 23 Stunden in seiner Zelle. Er habe keinen Kontakt zu anderen Gefangenen, könne seine Familie nur hinter Glas sehen und sei bis April bei Spaziergängen gefesselt gewesen.

Der UNO-Sonderberichterstatter für Folter Nils Melzer hat im Fall Brian beim «Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten» (EDA) interveniert. Melzer forderte am 9. Juni schriftlich bessere Haftbedingungen für den 25-Jährigen. Brian sei in einem «unmenschlichen Haftregime», das die Anti-Folter-Konvention verletze.

In einer gemeinsamen Stellungnahme des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich sowie des Bundesamtes für Justiz (BJ) werden die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Die Stellungnahme wurde am Freitag auf der Website der Sonderverfahren publiziert.

«Die vielen Momente, in denen sich Brian bewährt hat, bleiben unerwähnt»

Die Verteidigung von Brian zeigt sich enttäuscht. «Die vielen Momente, in denen sich Brian bewährt hat, bleiben unerwähnt», sagt Anwalt Philip Stolkin. «Stattdessen wiederholen die Beamten die notorisch falsche und rassistisch konnotierte Erzählung des gefährlichen jungen Mannes.»

