Italien: Hagel beschädigt Boeing – Notlandung in Rom

Eigentlich hätte die Boeing 767 von Mailand nach New York fliegen sollen, doch ein schwerer Hagelsturm beschädigte das Flugzeug. Trotz den Einschlaglöchern konnte das Flugzeug notgelandet werden.

Italien : Hagel schlägt Löcher in Flugzeug – Piloten müssen in Rom notlanden

1 / 5 Heftige Turbulenzen und ein Hagelsturm mit grossen Körnern beschädigten die Boeing. Twitter/aviationbrk Das Flugzeug wurde mehrfach von Hagelkörnern getroffen, welche Einschlaglöcher im Flugzeug, einschliesslich des Cockpits, verursachten. Twitter/aviationbrk Die Piloten entschieden sich zur Notlandung in Rom, wobei alle Passagiere unverletzt blieben. FlightRadar24

Darum gehts Ein Flugzeug, das von Mailand nach New York hätte fliegen sollen, geriet in einen Hagelsturm.

Massive Hagelkörner beschädigten Bug, Triebwerk und Tragflächen der Maschine.

Die Piloten entschieden sich zur Notlandung in Rom, wo das Flugzeug sicher landete.

Ein Flugzeug der amerikanischen Fluglinie Delta Air Lines geriet am Montag kurz nach dem Start im italienischen Mailand in schwere Turbulenzen und einen Hagelsturm. Die Maschine wurde offenbar mehrfach von grossen Hagelkörnern getroffen, was zu zahlreichen Einschlaglöchern im Flugzeug führte. Sogar die Scheibe zum Cockpit sprang durch einen Einschlag, wie «Focus» berichtet.

Die Piloten entschieden sich zur Notlandung in Rom, wo das Flugzeug sicher landete. Crew und Fluggäste blieben unverletzt. Die Boeing 767 erlitt jedoch erhebliche Schäden, einschliesslich eines grossen Lochs im Bug, Beschädigungen am Triebwerk und an den Tragflächen.

«Das Flugzeug landete sicher und die Passagiere stiegen normal aus»

«Das Flugzeug landete sicher und die Passagiere stiegen normal aus. Das Flugzeug erlitt während des schlechten Wetters einige Schäden, die derzeit von unserem örtlichen Wartungsteam überprüft werden», so die nüchterne Erklärung von Delta Air Lines.

Unwetter in Norditalien Auch in Italien gibt es einen Sommer der extremen Wetterereignisse. Am Samstag suchten schwere Unwetter Nord- und Mittelitalien heim und verursachten teilweise heftige Schäden. Betroffen waren insbesondere die Gegend um Bologna und die Adriaküste, wie «Merkur» schreibt. Der Wetterdienst der Region Emilia-Romagna, mit Bologna als Hauptstadt, berichtete von starken Gewittern auch in den Provinzen Reggio Emilia, Ferrara und Ravenna. Auf Fotos waren umgeknickte Strommasten, eingestürzte Häuser, verstreute Dachziegel und verunglückte Autos zu sehen. Ein neuer heftiger Sturm hat zudem Mailand in der Nacht zum Dienstag heimgesucht. Heftige Winde wüteten in der Stadt und Regen überschwemmte die Strassen, berichtet der «Corriere della Sera». Der Sturm betraf auch einen grossen Teil der Brianza und den nördlichen Teil der Lombardei und erreichte gegen vier Uhr nachts seinen Höhepunkt. Dutzende Bäume fielen auf parkierte Autos, auf Stromleitungen und die Strassen.

Die Region Lombardei, in der Mailand liegt, war zuvor von mehreren heftigen Unwettern und Hagelstürmen mit teilweise Tennisball-grossen Hagelkörnern und starken Winden betroffen. Der ursprüngliche Zielort des Flugzeugs war der John F. Kennedy International Airport in New York.

Bist du im Flugzeug schon einmal in ein Unwetter geraten? Ja, aber wir konnten normal weiterfliegen. Ja, das Flugzeug musste umkehren. Ja, es wurde eine Notlandung gemacht. Nein, zum Glück noch nie. Ich möchte nur die Resultate sehen.