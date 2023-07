40 Jahre Gurten: Die Highlights des Festivals

1 / 17 Die 40. Ausgabe des Gurtens ist Geschichte. Zum Jubiläum gab es einmalig einen extra Festivaltag. 20min/Matthias Spicher Schon bei der Eröffnung standen die Leute Schlange, um auf das Festival zu kommen. Das, obwohl es Petrus zuerst nicht gut meinte mit dem Güsche. 20min/Matthias Spicher Gleich nach Festivalbeginn wurde der Gurten verhagelt. Den meisten Besucherinnen und Besuchern war das egal. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Vom 12. bis 16. Juli fand auf dem Berner Hausberg zum 40. Mal das Gurtenfestival statt.

Der Güsche feierte seinen runden Geburi mit einem zusätzlichen Festivaltag am Sonntag.

20 Minuten hat für dich die Highlights des Open Airs zusammengefasst.

Hagel und Hitze

Der erste Festivaltag am Mittwoch startete mit einem Knall – leider nicht unbedingt im positiven Sinne. Petrus meinte es nicht gut mit dem Güsche und so wurde das Festival gleich zu Beginn der Liveacts von einem Hagelsturm heimgesucht. Darauf folgten vereinzelte Regengüsse den ganzen Abend lang. Die Stimmung des Partyvolks wurde durch das Wetter aber nicht vermiest. «Egal, es ist Festival», erzählte uns Sarah, die im Sturm sogar auf die Nase fiel. Am nächsten Tag erinnerten nur noch vereinzelte Schlammlöcher an das Unwetter. Am Samstag, dem heissesten Tag des Festivals, war man dann fast froh, als am Abend nochmals ein Regenschauer für Abkühlung sorgte.

Vielfältige Musik

Zu seinem 40. Geburi trumpfte der Güsche mit einem beeindruckenden und insbesondere breit gefächerten Line-up auf. Weltstars wie Rosalía (30), Lil Nas X (24) und J Balvin (38) brachten die Mainstage zum Beben. Berner Acts wie Lo & Leduc, Nativ sowie Tommy Vercetti & Dezmond Dez durften an der fünftägigen Fete ebenfalls nicht fehlen. Mit Apache 207, Nina Chuba und Badmómzjay standen dieses Jahr auch grosse Namen aus der Deutschrapszene auf der Bühne. Sogar zweimal auftreten durfte der Mundart-Rapper Jule X. Seine Show am Freitagabend im Soundgarden platzte aus allen Nähten. Als am Samstag die Band Sampa The Great am Flughafen feststeckte, durfte er spontan erneut performen.

Ausgefallene Looks

Für den runden Geburtstag des Güsche liessen die Besuchenden keine Style-Wünsche offen. Ob mit glitzernder Handtasche in Form eines Dackels oder pinken Cowboy-Hüten für Lil Nas X – die Looks waren dieses Jahr definitiv ein Hingucker. Während die Regenpellerinen vom ersten Tag ab Donnerstag gegen Raver-Brillen ausgetauscht wurden, war ganz viel Glitzer ein Dauergast. Hartgesottene trauten sich – trotz Matsch vom Hagel – sogar mit Sandalen auf das Festival. «Als Fussballer bin ich es mir gewohnt, dass mir Leute auf die Zehen treten», meinte Nius (29).



Leckeres Essen

Von Fleischessern bis zu Veganern – hungrige Güschefans wurden dank Nudeln, Burger, Hot Dogs und Empanadas satt. Gegen die Hitze konnte man sich an diversen Glaceständen eine Abkühlung besorgen. Der Poké-Bowl-Stand musste bereits am Samstag dichtmachen, weil sie den Andrang unterschätzten. Mit neun von zehn Punkten bewertete Christa (33) den Burger, den sie sich am Stand neben der Waldbühne holte. Auch Nicolas (22), Patrick (24), Noah (22), Michele (21) und Salome (22) fanden das Essen fein, aber «schon noch teuer für ein Festival».

Warst du dieses Jahr am Güsche? Ja klar, ich liess mir keinen Tag entgehen. Ja, aber nicht alle fünf Tage lang. Nein, leider nicht.

Tierisches Festival

Plötzlich war der Rasen auf dem Zeltbühnenareal voller Heuschrecken. Die Tierchen sprangen den Musikliebhaberinnen und -liebhabern nur so um die Füsse. Ein Exemplar verirrte sich sogar ins Medienzelt. Auch sonst war der Güsche dieses Jahr tierisch unterwegs. Keine Angst: Ausser den Insekten waren keine lebendigen Exemplare dabei. Saneae hatte eine aufblasbare Giraffe im Gepäck, damit sie ihre Freunde in der Menschenmenge nicht verliert. Jonas und seine Kumpel hatten alle einen eigenen Ballon dabei. «Ich habe eine Kuh, sie heisst ‹Mumu›. Der Frosch – oder besser gesagt die Fröschin – heisst Princess», erzählte er.

20 Minuten ist Medienpartner des Gurtenfestivals.