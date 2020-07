vor 50min

FOTO-CHALLENGE

Hagel, Regenbogen und Sonnenuntergänge: Zeig uns dein Wetterbild!

In Bern hagelte es, in St. Gallen war der Himmel blutrot und in Zürich leuchtet ein Regenbogen über der Stadt – so verrückt kann das Wetter sein. Hast du in den letzten Tagen eines dieser Wetterphänomene erlebt und festgehalten? Wir wollen dein Wetterspektakel sehen.

von Anja Zobrist

1 / 3 Rot, orange oder pink: schön sind alle. Hast auch du schon mal Hagel erlebt? Die Legende besagt, dort wo ein Regenboden endet, befindet sich ein Schatz.

Lade hier dein Bild hoch!