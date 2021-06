Sommergewitter - Hagelkörner so gross wie Golfbälle schlagen Autoscheiben ein

Meteonews warnte heute Nachmittag vor lokalen Gewittern in den Kantonen Fribourg und Bern. Die Vorhersage trat vollständig ein, Bilder von News-Scouts aus der Region zeigen Hagelkörner in der Grösse von Golfbällen mit starkem Regen und Winden.

Wie «Meteonews» in einer Mitteilung schon geschrieben hat, kommt es heute in grossen Teilen der Schweiz zu Gewittern, starkem Regen und Hagelschauern. Ab 16 bis circa 22 Uhr soll das unbeständige und wilde Wetter andauern. In der Bildstrecke zeigen News-Scouts wie sie das Unwetter in ihrer Region erleben.