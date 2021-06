Grossaffoltern BE : Hagel und Sturm töten 15 Störche und verletzen viele andere

Die heftigen Gewitter in der Region haben manchem Storch das Leben genommen. Besonders schlimm ist es in einem Dorf im Berner Seeland.

Ein toter Storch in seinem Nest in Grossaffoltern.

In Grossaffoltern im Kanton Bern wurden nach einem Gewitter 15 tote Tiere gezählt.

Grossaffoltern gilt als Storchendorf. Nun hat das Kleinod im Berner Seeland gleich 15 tote Störche zu beklagen. Schuld ist ein Gewitter, das am Montag über die Gemeinde fegte und starken Hagel mit sich führte. Die Hagelkörner sind regelrechte Projektile für die Tiere und können die Tiere töten. Die Störche wurden vom Hagel erschlagen, oder sie wurden von Windböen aus dem Nest gefegt und sind gestürzt, berichtet die «Berner Zeitung» . «Die Jungtiere standen erst kurz vor dem ersten Flug», sagt Gemeindepräsident Niklaus Marti.

Die toten Störche, zehn Jungtiere und fünf Ausgewachsene, mussten vom Wildhüter mit einem Kran von den Dächern geborgen werden. Dort befanden sich auch verletzte Tiere. Diese wurden in die Wildstation Landshut nach Utzenstorf gebracht. Dort kämpfen derzeit sechs Jungtiere und zwei erwachsene Störche um ihr Leben.

Schlechtes Wetter bedeutet gerade für Jungstörche immer ein Risiko. Regnet es zu stark, können sie in ihren Nestern ertrinken oder erfrieren. Auch in Grossaffoltern ist dies bereits vorgekommen, «aber die jetzige Unwettersituation ist wirklich verheerend», so Marti.