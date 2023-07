Hagel und Sturmböen erwartet – am Dienstag ists vorbei mit Hitzewelle

Auch am Dienstag wird es zunächst sehr heiss.

In den letzten 12 Stunden sanken die Temperaturen vielerorts nur knapp unter 20 Grad.

Die Schweiz ächzt dereit unter den hohen Temperaturen – auch am Dienstag geht es heiss weiter.

Wie MeteoSchweiz auf Twitter schreibt, wird die Hitzewelle am Dienstag mit Blitz und Donner beendet werden. Die Wettermodelle prognostizieren demnach Gewitterzellen, die Sturmböen und starke Niederschläge mit sich bringen können. Auch Hagel könne nicht ausgeschlossen werden. Am Morgen soll zunächst weiterhin heisse Luft die Schweiz erreichen und auf den Nachmittag hin für Temperaturen von etwas 32 und lokal gar 36 Grad Celsius sorgen.

Am Abend und in der Nacht auf Mittwoch sorgt dann aber eine Kaltfront für ein Ende der Hitze. Dabei könnte die feuchtheisse Luftmasse für heftige Gewitter sorgen, die sich durch den Wind auch linienartig organisieren könnten. Zuerst könnte es in den Bergen donnern, gegen Abend muss aber auch im Flachland mit Gewittern gerechnet werden.