Temperatursturz : Hagel und Sturmböen – heftige Gewitter beenden Hitzephase

Am Montag ist es zunächst noch sommerlich warm, aber das dürfte sich im Laufe des Tages ändern: Experten rechnen mit teils heftigen Gewittern, ab morgen wird es deutlich kühler.

1 / 4 Heute ist es weitgehend noch sommerlich warm, … MeteoNews … doch morgen Dienstag kühlt es merklich ab. MeteoNews Die Gewitter heute nähren sich auch von den grossen Temperaturunterschieden auf 5500 Metern … MeteoNews

Darum gehts Mit der sommerlichen Hitze ist es bald vorbei: Schon am Dienstag wird es deutlich kühler.

Bereits heute Montag soll es zu teils kräftigen Gewittern kommen – auch Hagel und Sturmböen sind möglich.

Finja heisst das Tief, das heute von Frankreich aus in Richtung Nordsee zieht und auch für das Wetter in der Schweiz Veränderungen mit sich bringt. Denn mit dem Tief zieht auch feuchte und labile Luft über die Schweiz und lässt die Temperaturen in der Nacht auf Dienstag kräftig fallen.

Für den Montag prognostizieren die Wetterportale zunächst aber verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter. Dabei könnten die Gewitterzellen auch Sturmböen und sogar Hagel mit sich bringen – es sollten also die entsprechenden Sicherheitsmassnahmen im Garten und auf dem Balkon getroffen werden. «Bezüglich Feuchtigkeit steht Gewitterbildungen heute nichts im Wege, von Südwesten fliesst genügend davon ein», schreibt Meteonews.

Graubünden bleibt wohl verschont

Eine Voraussetzung für Gewitter ist, dass nebst der notwendigen Feuchte auch die Luftmassen rasch aufsteigen können, was durch die derzeit grossen Temperaturunterschiede zwischen verschieden hohen Luftschichten begünstigt werde.

Weil die Differenz zwischen den Temepraturen auf 1500 und 5500 Metern über Meer je nach Landesteil zwischen 26 und 34 Grad beträgt, müsse heute insbesondere in der Deutschschweiz mit kräftigen Gewittern gerechnet werden. «Die Niederschlagssumme zwischen 14 und 20 Uhr von heute Nachmittag und Abend zeigt denn auch recht verbreitet zum Teil grössere Niederschlagssummen, nur Nord- und Mittelbünden und das Engadin sind davon weitgehend ausgenommen», so Meteonews.

Luft kühlt stark ab

Auch am Dienstag herrsche quer über den Alpen eine «recht aktive» Luftmassengrenze. Dann seien vor allem in den Alpen sowie im Süden Regengüsse und Gewitter zu erwarten. Zudem kühle die Luft im Vergleich zu den letzten Tagen kräftig ab – im Norden werden rund 17 bis 20 Grad, im Süden leicht über 20 Grad erwartet. Am Mittwoch bleibe es im Süden teils nass, im Norden sei aber eher trockenes Wetter mit Wolken zu erwarten.

Der Donnerstag wird zwar laut SRF Meteo «recht sonnig», aber auch dann seien vereinzelt Schauer möglich. In der Nacht auf Donnerstag ist vor allem im Süden mit ergiebigen Niederschlägen zu rechnen. Diese dürften aber die noch immer präsente Waldbrandgefahr etwas entschärfen.

Tornados in Deutschland möglich

In Deutschland dürfte es heute noch ungemütlicher werden. Dort werden schon ab dem frühen Nachmittag Gewitter mit Starkregen und Hagel erwartet, es könne zudem zu Fallböen («Downbursts») mit rund 100 km/h kommen, die laut Focus.de im Verbund mit Gewittern so starke Schäden anrichten können wie Tornados. Falls sich ein solcher bilde, wenn eine Gewitterzelle in Rotation gerate, herrsche Lebensgefahr. Die Wahrscheinlichkeit für solche Extremereignisse sei zwischen Stuttgart und München sowie Würzburg und Nürnberg am wahrscheinlichsten. Meteorologen raten, entsprechende Wetterwarnungen zu beachten und ernst zu nehmen.

