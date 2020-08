Schwere Schäden Hagel-Unwetter verwüstet Verona

Die italienische Stadt Verona wurde am Sonntag von einem Hagel-Unwetter getroffen. In Folge der schweren Schäden musste der Notstand ausgerufen werden.

Menschen, die aus Eis- und Wassermassen gerettet werden müssen, Autos, die in den Fluten versinken – ein schweres Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen traf am Sonntagnachmittag auf Verona, die Heimatstadt von «Romeo und Julia» und richtete verheerende Schäden an.