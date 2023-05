Hagenbuch beschliesst 1000-Meter-Abstand zu Windrädern

Baudirektor Martin Neukom will bis 2050 insgesamt 120 Windturbinen bauen. Damit soll der Stromverbrauch von etwa 170'000 Haushalten gedeckt werden. Die vorgesehenen Windräder in den 52 sogenannten Windpotenzialgebieten sind bis zu 235 Meter hoch – fast doppelt so hoch wie der Prime Tower. In zahlreichen betroffenen Gemeinden stösst das Grossprojekt allerdings auf Kritik: «Es kann nicht sein, dass so massive Einschnitte in die Landschaft zugelassen werden», sagte etwa der Gemeindepräsident von Schlatt, Urs Schäfer.