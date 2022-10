Harry-Potter-Filme: «Hagrid»-Darsteller Robbie Coltrane im Alter von 72 Jahren gestorben

1 / 3 Robbie Coltrane ist am 14. Oktober 2022 im Alter von 72 Jahren gestorben. Facebook Der «Harry Potter»-Star verstarb in einem Spital in der Nähe seines Hauses in Larbert, Schottland. Instagram Coltrane spielte in der Harry-Potter-Filmserie den Hogwarts-Wildhüter Rubeus Hagrid. Instagram

Darum gehts Der britische Schauspieler Robbie Coltrane ist am Freitag gestorben.

Seit zwei Jahren war er gesundheitlich angeschlagen.

Seine Agentin beschrieb den Schauspieler als «einzigartiges Talent».

Der schottische Schauspieler Robbie Coltrane ist am Freitag im Alter von 72 Jahren verstorben. Darüber berichten britische Medien. Der «Harry Potter»-Star verstarb in einem Spital in der Nähe seines Hauses in Larbert, Schottland. Der preisgekrönte Schauspieler war seit zwei Jahren gesundheitlich angeschlagen.

In einer Medienmitteilung beschrieb seine Agentin Belinda Wright den Schauspieler als «einzigartiges Talent». Er werde wahrscheinlich für Jahrzehnte als Rubeus Hagrid, der liebenswerte, wenn auch etwas trottelige Mentor des Zauberschülers Harry Potter, in Erinnerung bleiben, meinte Wright. Diese Rolle habe Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt Freude bereitet. Als Wildhüter an der Zauberschule Hogwarts habe er einen wöchentlichen Strom an Fanbriefen über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren bekommen, so die Agentin.

Zuvor hatte der Brite die Fernsehbildschirme als Kriminalpsychologe Dr. Eddie Fitzgerald «Fitz» in der Krimiserie «Für alle Fälle Fitz» erobert. Dafür wurde er dreimal in Folge mit dem BAFTA-Preis für den besten Schauspieler ausgezeichnet. Auch in den James-Bond-Filmen «Golden Eye» und «Die Welt ist nicht genug» mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle spielte Coltrane mit.

Schottlands Regierungschefin trauert auf Twitter

Die Nachricht von Coltranes Tod löste grosse Trauer in Grossbritannien – und besonders in seiner Heimat Schottland – aus. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon bezeichnete auf Twitter den Tod des Schauspielers als «sehr traurige Nachricht». Coltrane sei ein äusserst begabter Schauspieler gewesen, der Rollen in «der brillanten Komödie bis zum knallharten Drama» spielen konnte. «Meine Lieblingsrolle unter allen war Fitz», schrieb Sturgeon.

Auch der Schauspieler und Moderator Stephen Fry ehrte den Verstorbenen auf Twitter. Er habe Coltrane vor 40 Jahren kennen gelernt, schrieb Fry. «So viel Tiefe, Kraft und Talent. Lebe wohl, alter Freund, ich werde dich schrecklich vermissen.»