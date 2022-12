WM-Aus: Drohungen? Das lief wirklich zwischen Granit Xhaka und 20 Minuten

1 / 3 Der Frust ist bei Nati-Captain Granit Xhaka nach dem WM-Aus gross. REUTERS Der 30-Jährige gibt 20 Minuten nach dem Spiel zwar Auskunft, aber es gibt ein Missverständnis. REUTERS Dieses räumt der Arsenal-Profi am Tag danach aus dem Weg. freshfocus

Darum gehts Nach dem 1:6 im WM-Achtelfinal ist der Frust bei den Nati-Spielern gross.

Auch der Captain Granit Xhaka kann diesen nicht verbergen.

Eine seiner Antworten gegenüber 20 Minuten kommt ganz falsch rüber.

Die Nati wollte am Dienstagabend in Katar Geschichte schreiben – und tat es. Die 1:6-Pleite war die höchste Schweizer Niederlage an einer Weltmeisterschaft seit dem 0:5 gegen Deutschland 1966. Die Stimmung bei den Spielern war nach der Partie entsprechend mies. Auch bei Granit Xhaka.

Vor das SRF-Mikrofon stellte er sich nach dem WM-Aus erst gar nicht. Wenig später lief er durch die Medienzone. «Möchtest du etwas zum Spiel sagen?», wird er von 20 Minuten gefragt. «Ja, für das bin ich hier. Wenn du mir eine gute Frage stellst, kriegst du eine Antwort – wenn du eine Sch****-Frage stellst, kriegst du gar nichts», so ein sichtlich emotionaler Xhaka weiter. Seine Emotionen sind verständlich, schliesslich scheiterte man gerade zum dritten Mal in Folge in einem WM-Achtelfinal.

Anschliessend beantwortet Granit Xhaka alle Fragen. Man habe sich viel vorgenommen, nichts habe geklappt. «Wie soll ich mich fühlen? Schlecht!» Man sei überzeugt gewesen, dass man Portugal ärgern könne. «Auf diesem Niveau so zwei Standard-Tore zu kriegen, darf nicht passieren, ist aber passiert. Jetzt fahren wir nach Hause.» Es sei schade, da die Schweiz mehr hätte erreichen können als es nun der Fall war. Dann geht der 30-Jährige weiter zu den Englisch sprechenden Journalisten – beantwortet dort hauptsächlich Fragen zu Arsenal und seinen Mitspielern.

Nati-Captain ruft bei 20 Minuten an

Nach Xhakas Auftritt in der Medienzone kommt aber plötzlich die Frage auf: «Hat der Schweizer Captain Journalisten bedroht?» Statt «kriegst du gar nichts von mir», hatten Journalisten die Aussage als «kriegst du eine von mir» interpretiert. Andere Medien schreiben am Tag danach, sie hätten «denn bekunnsch e Hahne vo mir» gehört. Auch 20 Minuten erreichen Anfragen: «Habt ihr euch bedroht gefühlt? Hattet ihr Angst?»

Nein, 20 Minuten hatte keine Angst und fühlte sich auch nicht bedroht. Dennoch erreicht die Droh-Diskussion am Tag nach der Portugal-Pleite auch den Nati-Captain. Er meldet sich telefonisch bei 20 Minuten, versichert, dass es sich nicht um eine Drohung gehandelt habe, und entschuldigt sich, falls dies so rübergekommen sei. Xhaka betont: «Ich sagte, du kriegst gar nichts. Ich war emotional. Ihr kennt mich ja gut genug nach all diesen Jahren.»

Was sagst du zum Nati-Aus? Die Schweizer waren gegen Portugal einfach zu schwach, das Aus ist nur logisch. Schade, da wäre mehr dringelegen. Sie haben gekämpft, aber leider unglücklich.