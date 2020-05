GEFÄHRLICH FÜR MENSCHEN?

Riesiger Hai an italienischem Strand gesichtet

In den sozialen Medien kursiert zurzeit ein Video aus Italien. Auf den Aufnahmen sieht man einen Hai, der bis an den Strand schwimmt.

Ein Hai-Video, das zurzeit in den sozialen Medien kursiert, sorgt für Aufregung. Die Aufnahmen sollen vor einigen Tagen in einer Bucht der italienischen Gemeinde Soverato in der Provinz Kalabrien entstanden sein. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Hai bis zum Strand schwimmt. Als sich dem Tier eine Person nähert, schwimmt es weg. Menschen sollen sich zu diesem Zeitpunkt keine im Wasser befunden haben.