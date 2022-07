Hurghada : Hai-Attacke fordert 2. Todesopfer – Ägypten sperrt Strände

Nach der Attacke auf eine Österreicherin am Freitag soll auch eine weitere Frau bei Hurghada tödlich angegriffen worden sein. Die Strände wurden nach den Vorfällen vorerst geschlossen.

Am Sonntag berichtet das ägyptische Umweltministerium von einem zweiten tödlichen Hai-Angriff. In der Gegend wurde nun ein Makohai gesichtet. Beide Attacken sollen durch Makohaie verübt worden sein.

Nach der tödlichen Hai-Attacke vom Freitag berichtet das ägyptische Umweltministerium am Sonntag von einer zweiten Frau, die von einem Hai attackiert und getötet wurde. Auch dieser Vorfall geschah südlich des Badeorts Hurghada. Die Nationalität der Frau ist nicht bekannt. Auch ein News-Scout, der vor Ort in den Ferien ist, berichtete am Samstag von dem zweiten Hai-Angriff. Die zwei Vorfälle hätten sich in etwa 500 Meter entfernt voneinander abgespielt.

Badegäste mussten hilflos zuschauen

Das österreichische Aussenministerium in Wien bestätigte inzwischen den Tod einer Österreicherin, ohne weitere Details zu nennen. Die 68 Jahre alte Frau war mit einem Ägypter verheiratet und lebte in Hurghada am Roten Meer. Touristen hatten die tragischen Szenen vom Strand und von einem Steg aus verfolgt. Ein Video des Zwischenfalls zeigt, wie die Frau in rot gefärbtem Wasser versuchte, sich in Sicherheit zu bringen. Unterdessen versuchten Männer vom Steg aus, sie mit einem Seil aus dem Wasser zu ziehen. Der Hai soll ihr einen Arm und ein Bein abgebissen haben, die Frau brachte sich an Land, verstarb jedoch kurz darauf unter schwerem Schock.