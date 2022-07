Zwei Tote in Hurghada: Hai-Opfer (68) war Gemeindepolitikerin aus Tirol

Am Sonntag berichtet das ägyptische Umweltministerium von einem zweiten tödlichen Hai-Angriff. In der Gegend wurde nun ein Makohai gesichtet. Beide Attacken sollen durch Makohaie verübt worden sein.

Das Touristen-Paradies Hurghada wurde in den vergangenen zwei Tagen zum Albtraum. Gemeindepolitikerin Elisabeth S. aus Kramsach (T) wurde am Freitag beim Schwimmen in Sahl Hasheesh tödlich verletzt. «Wir betrauern das Ableben unserer Elisabeth. Sie war engagierte Grüne der ersten Stunde in Kramsach, Gemeinderätin von 1998 bis 2004, lange Jahre treue Ersatzgemeinderätin und GR-Kandidatin! Sie ruhe in Frieden!», so der Nachruf ihrer Partei im Netz.